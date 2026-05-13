darderi si gioca una storica semifinale contro il fenomeno jodar

Luciano Darderi affronta Rafael Jodar nei quarti di finale degli Internazionali di Roma, giocando una partita che potrebbe passare alla storia. La sfida si svolge sul Centrale del Foro Italico, con il pubblico pronto a sostenere il giocatore italiano. Darderi, che ha conquistato il diritto di scendere in campo in questa fase, si prepara a sfidare il 19enne avversario in una delle tappe più importanti della stagione.

Si è strameritato la serata di gala sul Centrale del Foro Italico che tiferà tutto per lui: Luciano Darderi scende in campo contro il 19enne Rafael Jodar ai quarti di finale degli Internazionali di Roma. Dopo la strepitosa vittoria contro il numero tre del mondo, Alexander Zverev e l’aver raggiunto per la prima volta un simile traguardo in un Masters 1000, l'italo argentino non intende fermarsi sul più bello. Quel sogno nel cassetto. “Sarebbe fantastico arrivare in semifinale”, aveva detto Luciano al suo team qualche giorno prima di iniziare gli Internazionali come raccontato da lui stesso alla Gazzetta dello Sport. Numero 20 del mondo, quest’anno ha già vinto gli Open in Cile e raggiunto il quarto turno agli Australian Open dove è stato poi eliminato da Jannik Sinner.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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