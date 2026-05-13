Luciano Darderi affronta oggi Jodar agli Internazionali d’Italia 2026, dopo aver battuto il numero 3 del mondo Alexander Zverev, sprecando anche quattro match point ma portando a casa il match. La partita si svolge nel pomeriggio, con la possibilità di seguirla anche in diretta su canali in chiaro. Lo spagnolo Jodar si presenta con statistiche impressionanti, mentre Darderi cerca di replicare la prestazione che gli ha permesso di raggiungere i quarti di finale.

Roma, 13 maggio 2026 - Dopo la clamorosa impresa compiuta ai danni del numero 3 del mondo Alexander Zverev, che oltre a un set di vantaggio ha sprecato quattro match point, Luciano Darderi sogna oggi la semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Per la prima volta in carriera, l'azzurro ha sconfitto un Top 10 e centrato la qualificazione per un quarto di finale di un Masters 1000: insomma, alla sfida con Rafael Jodar con il vento in poppa. Dall'altra parte della rete il numero 18 del seeding troverà appunto il giovanissimo iberico, con il quale non ci sono precedenti. L'ascesa di Jodar. "Sarà una bella partita, non ho tanto tempo per prepararmi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Darderi oggi sfida Jodar: a che ora gioca e dove vederla in tv (anche in chiaro). Le statistiche impressionanti dello spagnolo

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