Sinner-Jodar oggi a Madrid Jannik sfida il talento spagnolo | a che ora si gioca e dove vederlo in TV e streaming
Oggi a Madrid si svolge il match tra Jannik Sinner e Jodar, valido per i quarti di finale del Masters 1000. La partita è prevista per le 16 e si gioca sul campo principale del torneo. La vincente affronterà in semifinale uno tra Lehecka e Fils. L'incontro viene trasmesso in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l'evento in tempo reale.
Jannik Sinner gioca oggi contro Jodar nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita è in programma non prima delle ore 16, e mette in palio la semifinale contro uno tra Lehecka e Fils. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Sinner-Moller oggi all’ATP Madrid: a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming
Sinner-Norrie all’ATP Madrid: a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streamingJannik Sinner affronta Cameron Norrie nella mattinata del 28 aprile per la partita degli ottavi di finale del torneo 1000 di Madrid.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Jannik Sinner - Rafa Jodar al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv; Torna in campo Sinner: dove vedere la sfida contro Jodar a Madrid; Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla.
Dove vedere in tv Sinner-Jodar oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja ... oasport.it
Sinner-Jodar, Atp Madrid 2026: a che ora e dove vederla in direttaIl tennista azzurro sfida il 19enne spagnolo, talento del futuro, nei quarti del Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola ... today.it
MADRID: QUARTI DI FINALESINNER vs JODAR ! FORZA JANNIK (16,00) - facebook.com facebook
Appunti di viaggio Sinner vs Jodar è il primo capitolo intrigante. La prima sfida piena di curiosità tecniche. Il n.1 ci arriva dopo 25 vittorie di fila nei Masters 1000, con il suo Dream Team al box ad alimentare l'evoluzione sinneriana ricca di record travolti orm x.com