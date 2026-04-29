Sinner-Jodar oggi a Madrid Jannik sfida il talento spagnolo | a che ora si gioca e dove vederlo in TV e streaming

Oggi a Madrid si svolge il match tra Jannik Sinner e Jodar, valido per i quarti di finale del Masters 1000. La partita è prevista per le 16 e si gioca sul campo principale del torneo. La vincente affronterà in semifinale uno tra Lehecka e Fils. L'incontro viene trasmesso in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l'evento in tempo reale.