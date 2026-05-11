Oggi a Roma, Jannik Sinner giocherà il suo match nel terzo turno del Masters 1000. Dopo aver vinto senza problemi il primo turno agli Internazionali Bnl d'Italia, il tennista italiano affronta ora Popyrin. L'incontro si svolgerà nel pomeriggio e sarà possibile seguirlo sia in tv sia in streaming, anche in chiaro. I precedenti tra i due giocatori sono limitati.

Dopo l'esordio perfetto agli Internazionali Bnl d'Italia, Jannik Sinner è pronto a scendere in campo nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Il Centrale del Foro Italico si è tinto di arancione e il numero uno del mondo ha risposto presente, battendo in due set l'austriaco Sebastian Ofner. 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti di gioco. L'azzurro è sempre stato in controllo del match, senza un attimo di esitazione. Ha trovato due break, uno per set, e su quelli ha costruito la prima vittoria al Masters 1000 di Roma. In un clima di totale entusiasmo, Sinner si è dimostrato freddo nell'azzannare la partita, e poi si è fatto trascinare dall'atmosfera magica del Centrale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner a che ora gioca oggi a Roma? Jannik sfida Popyrin, in palio gli ottavi: orario, dove vederla (anche in chiaro) e precedenti

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La stragrande maggioranza di coloro che ipotizzano scenari di calendario Sinner (salta Roma, gioca Caltanissetta, io al suo posto…) al massimo ha avuto esperienze sporadiche di biliardino. x.com

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