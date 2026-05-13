Darderi non riesce a trattenersi dal ridere sulle scuse di Zverev | Il vento c'era per tutti e due
Durante una conferenza stampa, Luciano Darderi ha sorriso ascoltando le dichiarazioni di Zverev, che aveva parlato delle pessime condizioni del campo di Roma e del forte vento durante la partita. Zverev aveva affermato che il vento aveva influito su entrambi i giocatori. Darderi ha reagito sorridendo mentre sistemava alcuni appunti, senza commentare ulteriormente le parole del tennista tedesco.
Quando a Luciano Darderi hanno riportato in conferenza le dichiarazioni di Zverev dopo la sconfitta contro di lui, sulle condizioni pessime del campo di Roma e sul forte vento, il tennista azzurro non è riuscito a trattenersi dal ridere mentre metteva a posto il tedesco.🔗 Leggi su Fanpage.it
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