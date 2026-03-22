La tennista americana ha raccontato il tentativo di approccio sui social del francese. "Mi ha tolto il follow dopo che ho detto che non mi interessavano gli uomini bassi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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