Darderi – Jodar oggi quarti di finale degli Internazionali – Diretta

Oggi si disputano i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026 con il match tra Luciano Darderi e Rafa Jodar. La partita si svolge in un clima di attesa tra appassionati di tennis, con i due giocatori pronti a sfidarsi sul campo. L’evento si svolge nell’ambito di uno dei tornei più importanti della stagione maschile. La diretta della partita è disponibile per chi segue l’appuntamento sportivo.

(Adnkronos) – Luciano Darderi contro Rafa Jodar nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro, testa di serie numero 18, affronta il 19enne spagnolo, numero 32 del seeding e astro nascente del circuito. Chi vince, affronta in semifinale il norvegese Casper Ruud, numero 23 del tabellone. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Rafa Jodar on forging his own path & potential quarterfinal vs Zverev | 2026 Rome

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