Sinner-Popyrin oggi all'ATP Roma | a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca agli Internazionali d’Italia un match tra Jannik Sinner e Popyrin, valido per il terzo turno del torneo di Roma. L’incontro si terrà in una delle sessioni diurna e sarà trasmesso in diretta in chiaro e streaming. La partita si svolgerà nel rispetto del programma ufficiale, con orari da definire nelle prossime ore. Entrambi i giocatori sono in cerca di un passaggio fondamentale nel torneo.

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Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 ATP affronterà l'australiano Popyrin nella partita del terzo turno del torneo di Roma. Diretta TV dalle 15 anche in chiaro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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