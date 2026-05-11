Sinner-Popyrin oggi all'ATP Roma | a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Oggi si gioca agli Internazionali d’Italia un match tra Jannik Sinner e Popyrin, valido per il terzo turno del torneo di Roma. L’incontro si terrà in una delle sessioni diurna e sarà trasmesso in diretta in chiaro e streaming. La partita si svolgerà nel rispetto del programma ufficiale, con orari da definire nelle prossime ore. Entrambi i giocatori sono in cerca di un passaggio fondamentale nel torneo.

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