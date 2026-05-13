Luciano Darderi ha vinto ieri contro Sacha Zverev agli Internazionali di Roma, dopo aver avuto problemi di giramenti di testa a causa del caldo. In seguito, ha affermato di aver capito di essere mentalmente più forte. Questa sera, in semifinale, il giovane italiano si sfiderà con Rafa Jodar, il talento spagnolo di 19 anni che sta facendo notizia nelle ultime settimane.

Luciano Darderi ieri ha battuto Sacha Zverev agli Internazionali di Roma; ai quarti di finale questa sera dovrà vedersela con Rafa Jodar, il talento 19enne spagnolo che sta sorprendendo nelle ultime settimane. Nel mentre, ha rilasciato un’intervista a Repubblica dove ha raccontato i suoi segreti per vincere contro il numero 3 al mondo. Le parole di Darderi. Il suo sogno sarebbe proprio vincere gli Internazionali: “ Voglio vincere un giorno a Roma, al Foro Italico: sulla terra rossa, la mia superficie preferita. Giocherò per la prima volta sul Centrale. So di avere le qualità per poter affrontare e battere chiunque. In un altro torneo mi sarei arreso, qui la gente mi ha dato la forza di combattere “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Darderi: “Contro Zverev avevo giramenti di testa per il caldo, poi ho capito di essere mentalmente più forte”

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Temi più discussi: Darderi, che impresa a Roma: batte Zverev agli ottavi annullando quattro match point nel secondo set; Eroico Darderi: annulla quattro match point ed elimina Zverev a Roma. Ai quarti la sfida al talento Jodar: Ho il livello per giocarmela con tutti; Darderi: Non credo che per Zverev il problema sia stato il campo. Voglio vincere Roma; Darderi salva quattro match point e piega in rimonta Zverev: prima volta nei quarti a Roma!.

Luciano Darderi ai quarti a Roma. Rimonta Zverev dopo aver annullato 4 match point e va per la prima volta ai quarti di finale. Negli ultimi Masters 1000 Zverev aveva perso sempre e solo contro Sinner. #ATPRoma #IBI26 x.com

Darderi vs. Zverev si conclude in modo appropriato con Zverev che manda una dritta in rete. Luciano si gode una celebrazione ben meritata e lascia uscire un po' di emozione. reddit

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