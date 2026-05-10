Luciano Darderi afferma di sentirsi più maturo in campo e di essere pronto a lottare con maggiore determinazione. In una recente intervista, ha dichiarato che contro Zverev intende spingere per ottenere la vittoria, sottolineando di aver imparato a gestire anche le partite più dure e complicate. Questa crescita si riflette nelle sue parole e nel modo in cui si prepara in vista dei prossimi incontri.

Luciano Darderi scopre di poter vincere anche le partite sporche, quelle che fino a qualche mese fa gli sarebbero probabilmente scivolate via. Il successo in rimonta a Roma contro Tommy Paul, valso i l primo ottavo di finale in carriera in un Masters 1000, racconta soprattutto la crescita di un giocatore che oggi sa restare dentro al match anche quando il tennis non gira dalla sua parte. In conferenza stampa, l’italoargentino ha individuato con lucidità il momento della svolta. Sotto 3-1 nel secondo set, con Paul ancora padrone degli scambi, Darderi non ha smesso di crederci nonostante diverse occasioni mancate in risposta: “ Ho lottato fino alla fine, ho avuto tante palle break e anche un po’ di sfortuna».🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi: “Mi sento più maturo in campo, contro Zverev spingerò per vincere”

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