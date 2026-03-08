Luciano Darderi ha perso al secondo turno del torneo di Indian Wells contro Rinky Hijikata. L’italo-argentino ha mostrato una prestazione deludente durante l’incontro giocato in California. La partita si è conclusa con la sconfitta di Darderi, che non ha saputo impostare un ritmo efficace contro l’avversario australiano. La sfida si è svolta su una delle principali sedi del circuito ATP.

Prestazione sottotono di Luciano Darderi nella sfida di secondo turno del Masters1000 di Indian Wells contro l’australiano Rinky Hijikata (n.117 ATP). L’italo-argentino, numero 21 del ranking e reduce dal successo nel torneo di Chile Open di Santiago, è apparso alla lunga un po’ scarico contro l’aussie che, dopo aver piegato Francesco Maestrelli, elimina un altro rappresentante del Bel Paese con lo score di 4-6 6-2 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Sarà quindi Hijikata a sfidare il vincente del confronto tra il kazako Alexander Bublik (n.10 del seeding) e il ceco Vit Kopriva. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per Darderi. Hijikata si appoggia con efficacia ai colpi del tennista di origini sudamericane, sorprendendolo spesso con il rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi si arrende a Rinky Hijikata nel secondo turno a Indian Wells: italo-argentino sottotono in California

