Stasera a Roma si svolge una partita di tennis tra un atleta di Fano e un avversario di livello internazionale. L’evento si tiene nel contesto di un torneo che si svolge nella capitale italiana e rappresenta un momento importante per il giocatore, che potrebbe ottenere una vittoria significativa nella sua carriera. La partita, in programma alla sera, attirerà l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 13 maggio 2026 - Stasera non sarà soltanto una partita di tennis. A Fano, da ore, il nome di Luciano Darderi rimbalza nei circoli sportivi, nei bar, nelle chat degli appassionati e tra chi magari il tennis lo segue poco, ma davanti a una storia così finisce comunque per fermarsi a guardare. Perché il ragazzo nato in Argentina, con le radici fanesi nel sangue e il nonno partito da qui in cerca di fortuna, questa sera si giocherà una semifinale agli Internazionali d’Italia di Roma. E ormai la sua corsa al Foro Italico è diventata anche un po’ la corsa di una città intera. Dopo l’impresa contro Alexander Zverev, battuto in rimonta davanti al pubblico romano, l’attesa per il quarto di finale di questa sera è salita ovunque.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Darderi accende Fano: stasera a Roma la partita che può cambiargli la carriera

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