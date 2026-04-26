Amici 25 Alex eliminato | le prime parole e l’occasione che può cambiargli la carriera

Durante la finale di Amici 25, il ballerino è stato eliminato dopo il ballottaggio conclusivo. Dopo aver lasciato il serale, ha ricevuto una proposta dalla compagnia di danza Burn the Floor. L’opportunità potrebbe rappresentare un passo importante per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La comunicazione ufficiale dell’eliminazione e della proposta è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del programma.

Dopo il ballottaggio finale, il ballerino lascia il Serale ma riceve una proposta inaspettata dalla compagnia Burn the Floor. Le sue prime parole dopo l'eliminazione dal talent show. Ieri sera, sabato 25 aprile, su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Serale della venticinquesima edizione di Amici, condotto da Maria De Filippi. Dopo le consuete tre manche, sono finiti al ballottaggio finale il ballerino Alex e i cantanti Lorenzo ed Elena. Al termine della puntata, è stato proprio Alex Casu, allievo della squadra guidata da Veronica Peparini, a dover lasciare definitivamente il talent show. La scelta di Maria De Filippi prima del verdetto Una volta rientrati in casetta, prima di comunicare il verdetto, Maria De Filippi ha fatto sedere i tre ragazzi insieme agli altri .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, Alex eliminato: le prime parole e l’occasione che può cambiargli la carriera The Formula 1 Iceberg Explained, Vol. 4 Notizie correlate Amici 25, Simone Galante eliminato: le prime parole dopo il SeraleDopo l'uscita dal talent, il ballerino racconta un percorso intenso: dalle difficoltà iniziali alla crescita personale, fino ai legami costruiti... Leggi anche: Amici 25, eliminato Alex: colpo di scena nella puntata del 25 aprile con Maria De Filippi che lascia lo studio Altri aggiornamenti Temi più discussi: Una sorpresa per Alex 25 aprile - Amici Clip | Witty TV; Amici, com’è andato il sesto Serale: eliminato Alex e D’Amario va in crisi; Amici, eliminato Alex: Me l'aspettavo, era arrivato il mio momento; Amici 25, Alex eliminato ma con contratto: caos D’Amario, Gigi capotreno. Le pagelle. Amici 25, eliminato Alex: colpo di scena nella puntata del 25 aprile con Maria De Filippi che lascia lo studioPuntata ricca di colpi di scena quella di Amici del 25 aprile. Le due eliminazioni previste diventano una per il dubbio di Elena D’Amario: Non voglio lavarmene le mani ... fanpage.it Amici 25, Alex fuori dal Serale: le sue prime parole dopo l'eliminazione [VIDEO]Alex è l'eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 25: ecco le sue prime parole dopo l'eliminazione dal programma di Canale 5. comingsoon.it Amici 25, Angie a rischio eliminazione si salva in extremis, ma resta la favorita: il riassunto della puntata Nel sesto appuntamento del talent tanti colpi di scena e una decisione rimandata - facebook.com facebook Parlarne tra amici intorno a un Comodino x.com