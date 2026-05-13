Danza sportiva in carrozzina Al palazzetto lo show inclusivo

Lo scorso sabato nel palazzetto dello sport di Molinella si è tenuto il saggio di danza sportiva organizzato dalla Asd ’La Mucca Dance’. L'evento ha visto la partecipazione di atleti guidati dai pluricampioni del mondo Zeudi Zanetti e Saverio Loria, con uno spettacolo che ha coinvolto anche atleti in carrozzina, dimostrando un approccio inclusivo alla disciplina. La manifestazione ha attirato un pubblico interessato alle performance e alla partecipazione di atleti con diverse capacità.

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Sabato scorso si è svolto nel palazzetto dello sport di Molinella il saggio di danza sportiva della Asd ’La Mucca Dance’ di Molinella capitanata dai pluricampioni del mondo Zeudi Zanetti e Saverio Loria. Diversi professionisti di fama mondiale unitamente ai loro allievi hanno svolto numerose coreografie di danza allietando il numerosissimo pubblico presente. Uno tra i momenti più attesi della serata è stato quando si sono esibiti Viola Benetti e Mattia Sgargi che fanno parte a tutti gli effetti del corpo di ballo della suddetta associazione. Diversi anni fa, infatti, gli fu chiesto di danzare per la prima volta all’interno del progetto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Danza sportiva in carrozzina. Al palazzetto lo show inclusivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Capitanata in danza: presentata la giuria della sezione danza sportivaProseguono i preparativi per Capitanata in Danza, il contest dedicato alla danza accademica e sportiva in programma domenica 29 marzo 2026 presso il... Sospeso in carrozzina sull'Arena di Verona: lo show mozzafiato del ballerino Marco GalliFirenze, 7 marzo 2026 - «Grazie all’impegno di tecnici, registi, addetti ai lavori negli ambiti più diversi ho potuto vivere un momento espressivo di...