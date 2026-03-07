Sospeso in carrozzina sull' Arena di Verona | lo show mozzafiato del ballerino Marco Galli

Il ballerino Marco Galli è stato sospeso in carrozzina sopra l’Arena di Verona durante uno spettacolo. L’evento si è svolto il 7 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di tecnici, registi e altri addetti che hanno contribuito alla realizzazione di questa performance. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori presenti e ha suscitato reazioni di sorpresa e ammirazione.

Firenze, 7 marzo 2026 - «Grazie all'impegno di tecnici, registi, addetti ai lavori negli ambiti più diversi ho potuto vivere un momento espressivo di straordinaria intensità. Una bella metafora della vita ma anche di come ogni limite, ogni barriera, grazie al lavoro di squadra, possano essere trasformati in uno spettacolare volo». Sono le parole di Marco Galli, atleta e ballerino del territorio di Signa, più volte campione di "wheelchair dance", ovvero di danza in sedia a rotelle, fra i grandi protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Milano Cortina 2026. Marco si è esibito a Verona in uno show spettacolare che lo ha...