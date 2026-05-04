Pippo Pollina film letture e tornei | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diversi eventi tra musica, cinema, letture e tornei. Tra le iniziative in programma, ci sarà un concerto del cantautore con il tour “La Vita è bella così com’è” al Teatro Sociale. Oltre alla musica, sono previsti anche spettacoli cinematografici e incontri letterari, mentre alcune strutture organizzano tornei e competizioni sportive. Le attività spaziano tra intrattenimento e solidarietà, offrendo diverse possibilità di svago alla cittadinanza.

Musica e solidarietà con il tour “La Vita è bella così com’è” con Pippo Pollina al Teatro Sociale, la rassegna “Original is better” al Cinema Conca Verde, il Luna Park a Borgo Palazzo a Bergamo, la Festa di Paderno a Seriate, letture, la rassegna “riVediamoli” all’Anteo Spazio Cinema di Treviglio, il torneo di calcio a 7 “Memorial Alberto Colamonaco” a Cazzano Sant’Andrea e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 4 maggio. Ecco gli appuntamenti BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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