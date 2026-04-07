Fili del tempo film e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative culturali. È prevista la proiezione del film “Hundreds of beavers” al Conca Verde, inserita nella rassegna “Eventi speciali”. Nella stessa zona si tiene anche la manifestazione “Fili del tempo” a Torre Boldone, dedicata a film e letture. Questi eventi offrono un’occasione per trascorrere la serata tra cinema e cultura, con programmi diversi per il pubblico locale.

La proiezione del film “Hundreds of beavers” al Conca Verde per la rassegna “Eventi speciali”, la rassegna “Fili del tempo” a Torre Boldone, film e letture. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 7 aprile. Ecco gli appuntamenti BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Pelandi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi” in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo. Stasera alle 20.30 al Cinema Conca Verde, a Bergamo, si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna “Eventi speciali: anteprime, documentari, incontri”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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