Dani e Robbi al centro commerciale Campania
Nel pomeriggio, il centro commerciale “Campania” è stato teatro di un evento dedicato a famiglie e bambini, con attività di intrattenimento e giochi pensati per coinvolgere tutti. La location ha attirato numerosi visitatori, creando un’atmosfera di allegria e spensieratezza. Due personaggi, Dani e Robbi, sono stati protagonisti di momenti di divertimento, attirando l’attenzione di adulti e bambini presenti.
Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della fantasia attende grandi e piccoli al Centro Commerciale “Campania”. Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 17:00, arrivano Dani & Robbi, tra i creator più amati dai bambini e dalle famiglie, per uno speciale mini-show dal vivo con meet & greet.🔗 Leggi su Casertanews.it
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