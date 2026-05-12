Dani e Robbi al centro commerciale Campania

Nel pomeriggio, il centro commerciale “Campania” è stato teatro di un evento dedicato a famiglie e bambini, con attività di intrattenimento e giochi pensati per coinvolgere tutti. La location ha attirato numerosi visitatori, creando un’atmosfera di allegria e spensieratezza. Due personaggi, Dani e Robbi, sono stati protagonisti di momenti di divertimento, attirando l’attenzione di adulti e bambini presenti.

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