Ninna di Ninna e Matti incontra il pubblico al Campania | mini show e Meet & Greet il 29 aprile

Da 2anews.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile, Piazza Campania accoglierà Ninna, protagonista del duo “Ninna e Matti”, per un evento dedicato ai fan. La cantante sarà presente con un mini show e un Meet & Greet, offrendo l'opportunità di incontrarla di persona. L’iniziativa prevede momenti di intrattenimento e interazione tra l’artista e il pubblico, in una giornata pensata per coinvolgere gli appassionati e i curiosi.

Piazza Campania è pronta a ospitare il Mini Show e Meet & Greet con Ninna, amatissima protagonista del duo “Ninna e Matti”. Comicon Napoli: arriva John C. McGinley, iconico Dr. Cox della serie tv di culto Scrubs Durante lo spettacolo, Ninna accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di musica e intrattenimento, alternando momenti di ironia e tenerezza. Lo stile autentico e leggero che contraddistingue “Ninna e Matti” darà vita a un’esperienza coinvolgente, capace di conquistare grandi e piccoli e creare un’atmosfera familiare e partecipativa. A seguire, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte al Meet & Greet: un’occasione esclusiva per incontrare Ninna, scattare foto e vivere da vicino un momento unico.🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Ninna di “Ninna e Matti” incontra il pubblico al Campania: mini show e Meet & Greet il 29 aprile

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