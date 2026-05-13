D’Amico idea Napoli se Manna va alla Roma

Il futuro dell’area sportiva del Napoli sembra legato alla possibile partenza di Manna, con l’ipotesi di un suo trasferimento alla Roma. La situazione tiene banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre le trattative tra le varie società sono ancora in corso. La posizione dell’allenatore e i cambiamenti nel settore tecnico potrebbero influenzare le scelte della dirigenza partenopea nei prossimi giorni.

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Il futuro dell’area sportiva del Napoli resta un tema da seguire con attenzione. Giovanni Manna continua a essere accostato alla Roma, che cerca un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Il pressing giallorosso sarebbe sempre più forte, ma per ora Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato ad aprire alla partenza del dirigente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di addio di Manna il Napoli potrebbe guardare con interesse a Tony D’Amico. L’attuale dirigente dell’Atalanta viene considerato un profilo di alto livello e la destinazione azzurra potrebbe essere gradita, qualora si creassero le condizioni per un cambio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - D’Amico idea Napoli se Manna va alla Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Notizie correlate Napoli, cresce l’idea Manzambi: i numeri del classe 2005 osservato da MannaIl Napoli guarda al futuro e continua a monitorare profili giovani in vista della prossima stagione. Se va via Manna, De Laurentiis vada subito a prendere ParaticiGiovanni Manna pare essere uno dei direttori sportivi più ambiti del mercato italiano. Temi più discussi: Lockbox, l'app contro la dipendenza digitale; Milan, a rischio il direttore sportivo Tare. Idea D’Amico; Il Milan si muove: D’Amico ds ipotesi concreta. In panchina Italiano è più di un’idea. E Giuntoli intanto...; L'Atalanta verso un nuovo direttore sportivo: fuori D'Amico, dentro Giuntoli. Per Luca Percassi è possibile. Da Milano: Napoli: idea D'Amico come nuovo DS Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli starebbe monitorando con grande attenzione Tony D'Amico come possibile nuovo DS. LEGGI QUI areanapoli.it/share/62826 x.com Un viaggio in auto di 22 ore con un bambino di 18 mesi e uno di 5 anni - va bene, o è una pessima idea? reddit D’Amico idea Napoli se Manna va alla RomaIl futuro dell’area sportiva del Napoli resta un tema da seguire con attenzione. Giovanni Manna continua a essere accostato alla Roma, che cerca un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. forzazzurri.net Cambio diesse per il Napoli? Gazzetta: D'Amico alternativa, ma ADL ha preso una posizioneSecondo il quotidiano, Napoli potrebbe rappresentare una destinazione molto gradita per D’Amico qualora si aprisse uno spiraglio ... tuttonapoli.net