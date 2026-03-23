Il Napoli guarda al futuro e continua a monitorare profili giovani in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è Johan Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005 che si sta mettendo in luce con il Friburgo. Il club azzurro, attraverso il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, valuta il suo profilo come possibile investimento. L’obiettivo è abbassare l’età media della rosa senza perdere qualità, inserendo giocatori pronti a crescere in un contesto competitivo come la Serie A. Chi è Johan Manzambi. Johan Manzambi è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Nato a Ginevra nel 2005, gioca nel Friburgo e nella nazionale svizzera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, cresce l’idea Manzambi: i numeri del classe 2005 osservato da Manna

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