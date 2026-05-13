Il direttore sportivo del Milan lascerà il suo incarico all'Atalanta alla fine di questa stagione. In attesa di eventuali sorprese, il suo sostituto probabile sarà uno tra Giuntoli, Furlani o un altro nome come Allegri o Tare. Il club dovrà scegliere il nuovo dirigente al termine di un campionato che, al momento, sembra poter concludersi con risultati negativi.

Il Ds lascerà l’Atalanta a fine stagione: a meno di sorprese il suo sostituto sarà Giuntoli Furlani o AllegriTare, Cardinale dovrà prendere una decisione al termine di un’annata che per il Milan rischia di finire malissimo. Chi getterà dalla torre il proprietario del club rossonero: l’uomo dei conti molto invadente, ma che segue alla lettera le indicazioni di Red Bird, o tecnico e Ds? Una risposta ce l’abbiamo già, ma potrebbe anche essere quella sbagliata. Dai Gerry, stupiscici. (CM.ITAnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Una bozza, ma diciamo anche una mezza risposta al nostro quesito la stanno dando le indiscrezioni, sempre più forti, che danno Tony D’Amico in direzione Milan.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - D’Amico al Milan vuol dire conferma di Furlani: ecco perché

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Vedremo quale sarà il tetris legato ai direttori sportivi, che riguarda anche il direttore sportivo dell'Atalanta Tony D'Amico, che, come vi abbiamo già detto, sono ormai mesi che viene accostato al Milan @MatteMoretto x.com

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