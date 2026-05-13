Damiani | Associazioni educatori finanziari entrino in tavoli istituzionali

Un rappresentante delle associazioni di educatori finanziari ha annunciato che queste organizzazioni potranno partecipare ai tavoli istituzionali nazionali dedicati all’educazione finanziaria, inclusi quelli presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La decisione permette alle associazioni di contribuire alla definizione delle linee guida per l’educazione finanziaria nelle scuole e di partecipare ai dibattiti sulle strategie nazionali in materia.

(Adnkronos) – “Le associazioni maggiormente rappresentative degli educatori finanziari potranno sedere ai tavoli nazionali sulla strategia per l’educazione finanziaria e al tavolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per scrivere le linee guida nelle scuole”. Lo ha detto il senatore Dario Damiani, componente della Commissione Bilancio del Senato, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 organizzato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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