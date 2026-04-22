Zes Bonavitacola | Due tavoli tematici su misure regionali e strumenti finanziari

Due incontri tra rappresentanti regionali e professionisti hanno affrontato questioni legate alle zone economiche speciali e agli strumenti finanziari disponibili. Nel corso delle discussioni sono stati analizzati aspetti relativi alle misure adottate a livello regionale e alle modalità di accesso ai fondi pubblici. Le riunioni si sono svolte in un clima di collaborazione, con l’obiettivo di chiarire le procedure e le opportunità per le imprese coinvolte.

“Esprimo piena soddisfazione per il confronto con l’ordine dei dottori commercialisti di Napoli, Unione Industriali e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sulle misure più appropriate da mettere in campo per il sostegno e il rilancio delle aziende campane in questo difficile momento di congiuntura economica. Esprimo la volontà dell’amministrazione regionale di svolgere un ruolo attivo nelle politiche industriali, attraverso azioni selettive che tengano conto delle filiere produttive e delle dimensioni aziendali da privilegiare. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con due tavoli tematici dedicati al rapporto tra misure regionali e interventi Zes e sugli strumenti finanziari compatibili con le regole di utilizzazione dei fondi europei per il sostegno alle imprese campane”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Simest in prima linea: "Strumenti finanziari sempre più determinanti"Il packaging italiano rappresenta un comparto chiave per il nostro Paese, con un’incidenza del 3,3% sul fatturato manifatturiero e dell’1,7% sul... Vigne innovative e sostenibili, gli strumenti finanziari per la transizione della filiera"IL CONTESTO globale è complesso: mercati maturi e nuove economie richiedono strategie mirate. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Zes: Bonavitacola, 'due tavoli tematici su misure regionali e strumenti finanziari'. Zes: Bonavitacola, 'due tavoli tematici su misure regionali e strumenti finanziari'Esprimo piena soddisfazione per il confronto con l'ordine dei dottori commercialisti di Napoli, Unione Industriali e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sulle misure più appropriate da mettere in c ... ansa.it Zes, Bonavitacola: «In arrivo due tavoli tematici su misure regionali e strumenti finanziari»«Esprimo piena soddisfazione - ha dichiarato Fulvio Bonavitacola, assessore regionale alle Attività produttive, a margine del tavolo ... msn.com