D'Amato | L'hantavirus? Come uno stress test sulle pandemie e l'Italia non ne esce bene

Il governo italiano è stato invitato a riconsiderare la sua strategia sul piano pandemico globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in seguito alle recenti notizie sull'hantavirus. Questa malattia, che ha suscitato attenzione internazionale, viene descritta come un test di resistenza per i sistemi di risposta alle emergenze sanitarie. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente l'evoluzione della situazione e le eventuali implicazioni per la salute pubblica nel paese.

Il governo dovrebbe rivedere la sua posizione sul piano pandemico globale dell'OMS, alla luce di quello che sta accadendo con l'hantavirus. A dirlo è Alessio D'Amato, già assessore alla Salute in Lazio durante la pandemia di Covid.🔗 Leggi su Fanpage.it

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