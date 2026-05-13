Dalla regione del Golfo al conflitto in Ucraina, si evidenzia come le basi militari siano esposte a rischi specifici. In particolare, i sistemi di allerta precoce, essenziali per la sicurezza delle operazioni, hanno mostrato vulnerabilità agli attacchi aerei, che vengono realizzati con droni o missili balistici. Un esempio di questa minaccia si è manifestato con un attacco proveniente da un container, che ha coinvolto le aree strategiche degli Stati Uniti nella zona.

Il conflitto nel Golfo Persico ha dimostrato la vulnerabilità delle basi statunitensi, in particolare ha dimostrato come i sistemi di allerta precoce, fondamentali per le operazioni militari, siano particolarmente vulnerabili agli attacchi aerei portati con droni o missili balistici. L’Iran, infatti, ha colpito installazioni radar fisse, come il radar da Early Warning in Qatar, e alcuni fondamentali relais di comunicazione situati in altre basi militari nella regione. Avere la capacità di osservare quanto succede in un teatro bellico, e parimenti avere la capacità di comunicare tempestivamente coi propri assetti presenti in loco, è uno degli aspetti principali per avere più chance di uscire vittoriosi da un conflitto.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dall’Ucraina al Golfo, l’arma più insidiosa è nascosta in un container. E gli Usa…

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