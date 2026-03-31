Cocaina nascosta tra container e scafi | maxi sequestro al porto di Gioia Tauro

Nel porto di Gioia Tauro, nelle ultime sette giorni, sono state effettuate tre operazioni di contrasto al traffico di droga. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 400 chilogrammi di cocaina, suddivisi in 309 panetti, nascosti tra container e imbarcazioni. Le operazioni hanno coinvolto diverse forze dell’ordine e sono state condotte in vari momenti della settimana.

La droga, proveniente dal Nord America e destinata ai mercati italiano ed europeo, avrebbe fruttato circa 60 milioni di euro alle organizzazioni criminali Tre operazioni in una sola settimana, tutte concentrate nel porto di Gioia Tauro, hanno portato al sequestro di quasi 400 chilogrammi di cocaina purissima, suddivisi in 309 panetti. Un risultato che conferma l’intensità dei controlli nello scalo calabrese, considerato uno dei principali snodi nel contrasto ai traffici internazionali di droga. Nel dettaglio, una prima parte della droga è stata trovata in un container proveniente dal Nord America, carico di legname e diretto in Medio Oriente. Il sequestro è stato eseguito insieme all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, grazie alle anomalie rilevate attraverso lo scanner e al supporto delle unità cinofile. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Cocaina nascosta tra container e scafi: maxi sequestro al porto di Gioia Tauro Articoli correlati Maxi sequestro al porto di Gioia Tauro: oltre 3 mila pannelli led contraffatti dalla Cina pronti per il mercato europeoI funzionari dell'Adm all’interno dello stesso container hanno scoperto anche merce che non risultavano riportate nella bolletta di importazione. Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Cocaina nascosta tra container e scafi: maxi sequestro nel Reggino; Cocaina nascosta in container, in mare e sotto una nave: tre sequestri per 400 kg nel porto di Gioia Tauro; Gioia Tauro, maxi sequestro di cocaina: 400 kg nel porto; Gioia Tauro, maxi sequestro di cocaina: quasi 400 chili intercettati. Cocaina nella chiglia di una nave, sequestrati 400 kg a Gioia Tauro(ANSA) - GIOIA TAURO, 31 MAR - Quasi 400 chili di cocaina purissima arrivata al porto di Gioia Tauro e suddivisa in 309 panetti sono stati sequestrati in tre distinte operazioni eseguite dal Comando p ... msn.com i container movimentati nel porto di Gioia Tauro siano sottoposti a rigorosi controlli e ispezioni da parte della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli", la richiesta - facebook.com facebook Sindacati, 'no al transito di armi nel porto di Gioia Tauro'. Le sigle di Reggio Calabria chiedono "pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione" #ANSA x.com