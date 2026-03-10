Alla Russia conviene la guerra nel Golfo | occhi distanti dall’Ucraina e petrolio più caro

Nel podcast di Fanpage.it, disponibile ogni giorno alle 18.00, si discute di come la Russia sembri trarre vantaggio dal conflitto nel Golfo, mantenendo gli occhi lontani dall’Ucraina e beneficiando di un aumento dei prezzi del petrolio. La puntata analizza le implicazioni di questa strategia, offrendo un quadro chiaro sulla situazione attuale senza entrare in congetture o opinioni.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di come la guerra nel Golfo stia avvantaggiando la Russia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

