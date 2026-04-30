Mef | possibile rottamazione per Imu Tari e multe dei Comuni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la possibilità di una nuova rottamazione per alcune tasse e sanzioni comunali. La proposta riguarda l’estensione della procedura di definizione agevolata, nota come rottamazione quinquies, per Debiti relativi a Imu, Tari e multe emesse dai Comuni. La scadenza prevista per aderire a questa iniziativa è il 26 maggio.

? Cosa sapere Il Mef propone estensione rottamazione quinquies a Imu, Tari e multe comunali entro il 26 maggio.. I Comuni decideranno autonomamente se cedere i crediti gestiti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera agli emendamenti nel decreto fiscale che potrebbero estendere la rottamazione quinquies ai tributi locali, con una decisione cruciale attesa entro il 26 maggio per l’approvazione definitiva della norma. La proposta attualmente in discussione mira a trasformare radicalmente la gestione dei crediti degli enti comunali, estendendo le agevolazioni già previste per il debito statale a una vasta gamma di imposte e sanzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mef: possibile rottamazione per Imu, Tari e multe dei Comuni Notizie correlate Rottamazione Imu, Tari e multe, c’è il via libera del Mef: come si può aderireLa rottamazione delle cartelle nei prossimi mesi potrebbe entrare davvero nella vita quotidiana dei cittadini. Rottamazione estesa ai tributi locali: verso lo sconto su Imu, Tari e multe. Ecco cosa cambia per cittadini e ComuniLa rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe presto allargare il proprio raggio d’azione fino a includere anche i debiti verso i Comuni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Debiti, ipotesi rottamazione cartelle anche per Imu, Tari e multe; Rottamazione anche per Imu, Tasi e multe stradali: via libera Mef agli emendamenti per allargarla; Rottamazione cartelle fiscali: via libera a Imu, Tari, multe; Rottamazione locale: ok del MEF. Mef approva rottamazione Imu, Tari e multe: guida pratica all’adesioneRottamazione cartelle locali: cosa cambia per Imu, Tari e multe La possibile estensione della rottamazione quinquies alle entrate dei Comuni – da Imu ... assodigitale.it Rottamazione anche per Imu, Tasi e multe stradali: via libera Mef agli emendamenti per allargarlaLa definizione agevolata (senza sanzioni e interessi) si apre ai Comuni, con le contravvenzioni dei vigili urbani ... repubblica.it Il Mef ha bocciato gli emendamenti della maggioranza, a partire da quello della Lega che prorogava le concessioni balneari. Noi di Italia Viva con il governo Draghi abbiamo pensato al Piano Shock, non abbiamo preclusioni sui commissari, ma qui si è riacce x.com Segnalata da giorni al Mef una quota significativa di CU sbagliate che rischiano di penalizzare i lavoratori. Nessuna risposta https://www.collettiva.it/copertine/italia/domani-la-precompilata-errori-gravi-nelle-certificazioni-uniche-allarme-cgil-e-caaf-migliaia-a - facebook.com facebook