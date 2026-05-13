In Francia, più di 1700 persone sono rimaste in isolamento su una nave da crociera a causa di un sospetto decesso legato al norovirus. La disposizione è stata presa per contenere un possibile focolaio di infezione che ha coinvolto i passeggeri e l'equipaggio. La nave si trova ancora in porto, mentre le autorità sanitari stanno monitorando la situazione e cercando di capire l'entità dell'epidemia.

La Francia ha confinato oltre 1700 persone su una nave da crociera dopo un presunto decesso dovuto al norovirus. Si tratta del secondo allarme riguardante una nave da crociera dopo il ben noto caso riguardante la Mv Hondius legato ad un focolaio di hantavirus, che ha fatto scattare un allarme a livello globale. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Secondo quanto riferito dalle autorità, un passeggero anziano a bordo della nave attraccata a Bordeaux è deceduto e circa 50 persone presentano sintomi di gastroenterite. La nave da crociera Ambition della Ambassador Cruise Line, con a bordo 1233 passeggeri, la maggior parte dei quali britannici o irlandesi, è arrivata a Bordeaux martedì.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dall’hantavirus al norovirus: nave da crociera in isolamento in Francia, paura per un possibile nuovo focolaio

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