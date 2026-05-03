Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico?

Tre persone sono decedute a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico, in relazione a un sospetto focolaio di infezione da hantavirus. Le autorità sanitarie stanno conducendo approfondimenti per verificare le cause dei decessi e valutare eventuali rischi per gli altri passeggeri e il personale a bordo. La nave è attualmente sotto osservazione mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze e sulla natura dell'infezione.

(Adnkronos) – Tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. A segnalarlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "L'Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che riguarda una nave da crociera che naviga nell'Oceano Atlantico e sta fornendo il proprio sostegno. Ad oggi,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Incubo sulla nave da crociera: focolaio misterioso, ci sono vittimeUn grave focolaio di sindrome respiratoria acuta si è sviluppato a bordo della nave da crociera MV Hondius, in navigazione nell’Atlantico lungo la... Epidemia su una nave da crociera in viaggio verso Capo Verde: due morti, un terzo passeggero è gravissimoUn focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo di una nave in viaggio da Ushuaia, Argentina, a Capo Verde: due passeggeri sono... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Kiev, tre morti e nove feriti in raid russi nel Kherson e a Odessa; Il tir che distrusse l’ambulanza, la rabbia delle famiglie: Tre morti per un TikTok, e la patente viene solo sospesa; Un morto ogni 8 ore: a Lecco il grido contro la strage silenziosa nel giorno del Primo Maggio; Sparatoria contro un’auto in corsa alla periferia di Foggia: un morto e tre feriti. Garlasco sotto esame, emergono tre morti sospette collegate al delitto di Chiara PoggiGarlasco, tre morti sospette riaccendono i dubbi sul delitto Poggi Tre decessi irrisolti circondano il delitto di Garlasco e continuano a generare int ... assodigitale.it Garlasco in Tv, le tre morti in paese e il possibile legame con il delitto Poggi. La testimonianza di una vedova: Temo di fare la stessa fineMattino Cinque mercoledì 15 aprile 2026 ha parlato di tre morti avvenute a Garlasco, che potrebbero avere un legame con il delitto di Chiara Poggi. libero.it UCRAINA | Kiev, tre morti e nove feriti in raid russi nel Kherson e a Odessa. Attacchi anche in altre regioni, nel Mykolaiv blackout parziale #ANSA - facebook.com facebook UCRAINA | Kiev, tre morti e nove feriti in raid russi nel Kherson e a Odessa. Attacchi anche in altre regioni, nel Mykolaiv blackout parziale #ANSA x.com