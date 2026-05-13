Dalle tombe degli etruschi al ponte sospeso nel vuoto | la guida per un weekend in Tuscia tra Tarquinia Viterbo e Civita di Bagnoregio

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tuscia, regione che si estende tra Lazio, Toscana e Umbria, offre un patrimonio ricco di testimonianze storiche e paesaggi suggestivi. Tra le attrazioni principali ci sono le tombe etrusche, i borghi antichi e i ponti sospesi che si affacciano su vallate profonde. In un fine settimana, è possibile visitare siti come Tarquinia, Viterbo e Civita di Bagnoregio, caratterizzati da tramonti che colorano il paesaggio circostante.

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Vallate dove lo sguardo si perde, attraversate da tramonti che sembrano riscrivere il paesaggio. È la magia della Tuscia, area che ingloba l’Alto Lazio e parte di Toscana e Umbria. Prima che arrivi l’estate, questo è il periodo ideale per una gita alla scoperta dell’antica regione storica, cuore della civiltà etrusca. Sebbene ci si trovi a un’ora e mezza di treno da Roma, è preferibile spostarsi in macchina: i mezzi pubblici non sono la soluzione migliore, tra corse poco frequenti e orari che difficilmente vengono incontro alle esigenze del turista. Soprattutto se si vuole fare una fuga dalla città per 72 ore o poco più. Alla scoperta degli etruschi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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