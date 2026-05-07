In visita a Civita di Bagnoregio ma è ricercato in tutta Europa arrestato

Un uomo di 29 anni, ricercato in tutta Europa, è stato arrestato durante una visita a Civita di Bagnoregio. L’arresto è stato eseguito da forze dell’ordine locali, su mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. La persona è stata condotta in carcere e resterà a disposizione delle autorità competenti. Le autorità italiane hanno collaborato con quelle tedesche per l’esecuzione dell’arresto.

Arrestato a Civita di Bagnoregio un cittadino straniero di 29 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche.Il provvedimento restrittivo, emesso dal tribunale di Lubecca, riguarda alcuni furti che il giovane avrebbe commesso ai danni di esercizi commerciali.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ricercato in tutta Europa, arrestato in Italia: nigeriano stupratore non inganna i nostri poliziotti 27enne ricercato in tutta Europa arrestato a Roma, era nascosto in un B&B: quale reato ha commesso in BelgioÈ stato arrestato a Roma un cittadino albanese di 27 anni, ricercato a livello internazionale per traffico internazionale di droga. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Primo maggio nei borghi: cinque mete lontane dal caos dove il tempo sembra essersi fermato; Civita di Bagnoregio, arrestato dai Carabinieri 29enne ricercato in Germania: deve scontare 10 anni.; Progetto Ethernal, così Civita di Bagnoregio finisce nell’Arca di Noè del patrimonio culturale; Notizie dalla zona di Bagnoregio a Viterbo. Civita di Bagnoregio gratis a Natale, Comune e Casa Civita: Il nostro regalo ai turistiCivita di Bagnoregio gratis per un giorno. Niente ticket da 5 euro per i turisti che il giorno di Natale vorranno visitare il paese che muore. Per il 25 dicembre, infatti, Comune di Bagnoregio e Casa ... ilmessaggero.it Civita di Bagnoregio, turista si sente male a Ferragosto: salvata dalla CriUna visita tanto sognata che rischiava di trasformarsi in tragedia. Complice il caldo, dopo essere salita lungo il ponte che collega Civita di Bagnoregio alla terra ferma, una turista si sente male. E ... ilmessaggero.it *Civita di Bagnoregio e festa delle ortensie a Bolsena 14 GIUGNO 65€* * COSTO DEL VIAGGIO* - 65 € ADULTI - 55 € BAMBINI fino a 10 anni n.c. * LUOGHI DI PARTENZA* - Bari – Via P. Borsellino e G. Falcone (vicino Alter Discount, di fronte alle e - facebook.com facebook