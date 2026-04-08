Cerveteri e Tarquinia migliaia di visitatori per i siti etruschi a Pasqua

Durante il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, il litorale laziale ha registrato un afflusso consistente di visitatori nei siti etruschi della zona. Le località di Cerveteri e Tarquinia hanno visto un notevole incremento di persone che hanno scelto di visitare i monumenti e i musei dedicati all’antica civiltà etrusca. I numeri ufficiali indicano un aumento di visitatori rispetto agli anni precedenti, confermando l’interesse verso questa parte della storia locale.

Cerveteri, 8 aprile 2026 – Nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta, il litorale laziale ha fatto segnare numeri importanti anche sul fronte culturale. Secondo i dati provvisori diffusi dal Ministero della Cultura, tra il 4 e il 6 aprile 2026 i siti di Ostia ( leggi qui ), Cerveteri e Tarquinia hanno registrato complessivamente 10.789 visitatori, inserendosi nel bilancio positivo che a livello nazionale ha portato a circa 750 mila ingressi nei musei, nei parchi archeologici e negli altri luoghi della cultura statali. Il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia ha registrato 3.042 visitatori tra la Necropoli dei Monterozzi e il Museo archeologico nazionale di Tarquinia, mentre la Necropoli della Banditaccia e il Museo nazionale archeologico Cerite di Cerveteri hanno totalizzato 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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