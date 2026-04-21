Dal 25 aprile al 2 giugno, le 100 Oasi aperte al pubblico invitano famiglie e viaggiatori a visitare ambienti naturali di varia tipologia. Tra uliveti in Puglia, saline a Trapani e aree illuminate da lucciole vicino a Milano, si possono esplorare oltre 24.000 ettari di habitat protetti. Queste zone rappresentano alcune delle aree più significative per la tutela della biodiversità italiana.

I n tutto, più di 24.000 ettari di natura preziosa, habitat unici e specie simbolo della biodiversità del nostro Paese. Sono le Oasi del Wwf, 100 aree protette che, come ogni anno in questa stagione, si aprono al pubblico con un lungo calendario di eventi: spunti perfetti per i ponti di primavera. Si parte dall’ultimo weekend del mese, in concomitanza con la Festa della Liberazione, il 25 aprile, per proseguire fino al 2 giugno. Le 15 piscine naturali più belle del mondo dove tuffarsi almeno una volta nella vita X Leggi anche › Dal Garda a Taormina: le 5 nuove perle dei Grandi giardini italiani 2026 Primavera delle Oasi Wwf: tante idee perfette per i Ponti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 25 aprile al 2 giugno, le 100 Oasi si aprono a famiglie e viaggiatori disposti a rallentare. Tra gli ulivi in Puglia, tra le saline di Trapani o tra le lucciole, alle porte di Milano

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