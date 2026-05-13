Dalle dimissioni di Segrè dalla Fondazione Casa Artusi ai rimpasti di giunta | Forlimpopoli ha bisogno di trasparenza

Da forlitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stabilità politica del Comune di Forlimpopoli finisce sotto la lente d’ingrandimento della lista civica "La Nostra Città", che in una nota ufficiale analizza con estrema preoccupazione l'attuale fase dell’amministrazione guidata dalla sindaca Milena Garavini. Secondo la forza di opposizione, i.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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