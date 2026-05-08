La città di Forlimpopoli si trova in un momento di destabilizzazione politica dopo le dimissioni di due membri della giunta comunale e di un rappresentante di una delle principali partecipate locali. La sindaca ha confermato le dimissioni di due assessori e di un dirigente di Casa Artusi, creando un clima di incertezza e tensione all’interno dell’amministrazione. La situazione ha suscitato attenzione tra i cittadini e gli osservatori locali.

La situazione politica a Forlimpopoli si fa incandescente dopo la recente ondata di dimissioni che ha colpito la giunta, guidata dalla sindaca Milena Garavini, e Casa Artusi, la principale delle partecipate comunali. A sollevare critiche sono due figure di lungo corso della politica locale, Andrea Collinelli e Stefano Raggi, i quali non usano giri di parole per definire l’attuale fase amministrativa. Secondo i due ex amministratori, il quadro è quello di un vero e proprio sfacelo istituzionale. "Se dopo appena sei mesi dalle elezioni le dimissioni dell’assessore al personale, Elisa Bonavita, erano sembrate uno strappo importante all’interno dell’amministrazione comunale di Forlimpopoli, quelle dell’assessore ai lavori pubblici, Aride Poletti, diventano un rumore assordante", dichiarano Collinelli e Raggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dimissioni di Poletti e Segrè. Un fallimento per questa giunta"

Notizie correlate

Forlimpopoli, l'assessore Aride Poletti rassegna le dimissioni: "Motivi personali"L’assessore Aride Poletti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta comunale guidata dalla sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, rimettendo...

Fallimento Italia, governo in pressing per le dimissioni di Gravina(Adnkronos) – Raccontano che abbia seguito la partita, almeno a tratti, nella serata amara che ha segnato l’ennesima disfatta del calcio italiano: la...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Forlimpopoli, l'assessore Aride Poletti rassegna le dimissioni: Motivi personali; Forlimpopoli, scossone in giunta. Lascia l’assessore Aride Poletti; Cambio in Giunta a Forlimpopoli: Aride Poletti lascia l’assessorato; Forlimpopoli, l’assessore Aride Poletti si è dimesso.

Cambio in Giunta a Forlimpopoli: Aride Poletti lascia l’assessoratoSi rimescolano gli equilibri amministrativi a Forlimpopoli dopo la decisione dell’Assessore Aride Poletti di rassegnare le proprie dimissioni dalla Giunta. La comunicazione ufficiale, diffusa dal grup ... forli24ore.it

Schlein all'attacco: Dimissioni tardive, sono capri espiatori di una sconfitta che è tutta di MeloniLa segretaria del Pd Elly Schlein a Di Martedì, su La7, afferma che le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi sono tardive perché avrebbero dovuto già essere pretese dalla presidente del Consiglio e ... ilgiornale.it

LE DIMISSIONI DI POLETTI - Poletti, viene comunicato dal gruppo Forlimpopoli Futura, “continuerà il proprio impegno istituzionale come consigliere comunale" - facebook.com facebook