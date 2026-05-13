Dalle conserve della nonna ai 165 milioni di fatturato | chi c' è dietro Saclà e le olive dei nostri aperitivi

Una famiglia ha trasformato le conserve fatte in casa in un’azienda che oggi fattura 165 milioni di euro, producendo olive, sottaceti e sughi. Partendo da ricette tradizionali, ha sviluppato un’attività commerciale che ha portato alla crescita di un marchio noto nel settore alimentare. La storia si concentra sulla progressione da produzione casalinga a impresa di successo, senza coinvolgimento di altri soggetti esterni o dettagli sulla distribuzione.

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