Dalle conserve della nonna ai 165 milioni di fatturato | chi c' è dietro Saclà e le olive dei nostri aperitivi
Una famiglia ha trasformato le conserve fatte in casa in un’azienda che oggi fattura 165 milioni di euro, producendo olive, sottaceti e sughi. Partendo da ricette tradizionali, ha sviluppato un’attività commerciale che ha portato alla crescita di un marchio noto nel settore alimentare. La storia si concentra sulla progressione da produzione casalinga a impresa di successo, senza coinvolgimento di altri soggetti esterni o dettagli sulla distribuzione.
Diventare milionari producendo olive, sottaceti e sughi. La famiglia Ercole è riuscita a costruire un business dalle conserve casalinghe destagionalizzando la cucina italiana. L'eccedenza non diventava più uno scarto, ma un'opportunità di guadagno attraverso nuovi metodi di inscatolamento. Così è.🔗 Leggi su Today.it
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