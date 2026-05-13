Dopo quarant'anni, Patrick Duffy rivela alcuni dettagli sul suo ritorno nello show televisivo. Ricorda che Larry Hagman, suo collega, lo avrebbe fatto ubriacare durante un pranzo a Malibu per convincerlo a riprendere il suo ruolo. La scena della doccia, che ha sorpreso molti spettatori, si inserisce in un contesto di telefonate e incontri tra i due attori, che hanno portato alla decisione di riprendere la serie.

Sono passati quarant'anni da uno dei colpi di scena più assurdi (e criticati) della TV. Bobby Ewing, alias Patrick Duffy, svela come dietro la scena della doccia e il suo ritorno ci siano diverse telefonate e un pranzo a base di alcol a Malibu. Patrick Duffy è tornato a parlare del suo storico rientro in Dallas durante un'intervista rilasciata a Ew.com. La verità è più semplice di quanto si pensi: Larry Hagman, l'indimenticabile J.R., non si divertiva più senza il suo "fratellino". Gli ascolti calavano e l'atmosfera sul set era pessima. Così Hagman ha preso in mano la situazione. "Larry mi chiamò e mi disse di andare da lui a Malibu," ha ricordato Duffy.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dallas, Patrick Duffy: "Larry Hagman mi ha fatto ubriacare per convincermi a tornare nello show"

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