Matic racconta | Io via dalla Roma solo per mancanza di rispetto dei dirigenti ecco come ha fatto il Sassuolo a convincermi

Il centrocampista del Sassuolo, Nemanja Matic, ha spiegato di aver lasciato la Roma a causa della mancanza di rispetto da parte dei dirigenti della società capitolina. In un’intervista, Matic ha parlato di come il club neroverde sia riuscito a convincerlo a trasferirsi, evidenziando le differenze nelle relazioni tra lui e le due squadre. La sua decisione è stata quindi influenzata da questioni legate al rapporto con la società precedente.

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