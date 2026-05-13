Dall’ablatore a ultrasuoni ai raggi laser | la testa barbata è antica ma il restauro è hi-tech

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non c’è solo lo scalpello. Per restituire l’antica bellezza alla “testa barbata” di via Latina, l’Istituto Centrale di Restauro sta usando gli strumenti tecnologici più avanzati.Il restauro raccontato a tappeLa scultura, rinvenuta nel 2024 nell’area archeologica delle Tombe di via Latina, dallo.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Scienza, una pergamena passata ai raggi X rivela la più antica mappa del cielo notturnoDa una pergamena millenaria passata ai raggi X riemerge la più antica mappa del cielo notturno: si tratta di un catalogo con le coordinate delle...

Guercino ai raggi X. Al via gli studi sulla tela in vista del restauro: sarà un cantiere apertoUn primo passo cruciale: questa mattina, nella chiesa di Santa Maria in Laterano in Schiavonia, la grande tela del Guercino raffigurante l’estasi di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web