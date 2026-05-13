Dall’ablatore a ultrasuoni ai raggi laser | la testa barbata è antica ma il restauro è hi-tech
Non c’è solo lo scalpello. Per restituire l’antica bellezza alla “testa barbata” di via Latina, l’Istituto Centrale di Restauro sta usando gli strumenti tecnologici più avanzati.Il restauro raccontato a tappeLa scultura, rinvenuta nel 2024 nell’area archeologica delle Tombe di via Latina, dallo.🔗 Leggi su Romatoday.it
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