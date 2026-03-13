Guercino ai raggi X Al via gli studi sulla tela in vista del restauro | sarà un cantiere aperto

Questa mattina nella chiesa di Santa Maria in Laterano a Schiavonia, la tela del Guercino raffigurante l’estasi di San Francesco viene staccata dalla parete e posizionata su un cavalletto. Gli studi preliminari sulla superficie dell’opera sono iniziati in vista di un intervento di restauro che prevede un cantiere aperto e lavorazioni future. Le operazioni consentiranno di analizzare lo stato di conservazione della pittura.

Un primo passo cruciale: questa mattina, nella chiesa di Santa Maria in Laterano in Schiavonia, la grande tela del Guercino raffigurante l'estasi di San Francesco verrà staccata dalla parete e collocata su un cavalletto. Da questa nuova posizione, l'opera potrà essere osservata molto da vicino, anche grazie all'impiego di strumenti scientifici di ultima generazione, capaci di leggere sotto la superficie della pittura. Entra così nel vivo il progetto di studio, restauro e valorizzazione del dipinto, promosso dalla Diocesi di Forlì–Bertinoro insieme all'associazione culturale Metropolis che, nel corso degli ultimi mesi, ha organizzato numerosi eventi di raccolta fondi proprio allo scopo di finanziare le operazioni.