dalla salvezza sul campo al compleanno gli 80 anni e il futuro applausi al dicomano

Il prossimo 19 giugno, l’Associazione Giovanile di Dicomano festeggerà gli 80 anni dalla sua fondazione. La data segna un passaggio importante per questa realtà locale, nota per il suo impegno nel territorio del Mugello. La celebrazione sarà accompagnata da un momento di riconoscimento pubblico, con applausi rivolti alla presenza di membri e sostenitori. La ricorrenza segna anche l’inizio di un nuovo capitolo per l’associazione, che guarda al futuro.

Il conto alla rovescia è già iniziato. Il prossimo 19 giugno, l’ Alleanza Giovanile Dicomano varcherà la soglia storica degli 80 anni di vita, un traguardo che profuma di tradizione e appartenenza per una delle realtà più vivaci del Mugello. Ma in casa biancoazzurra non c’è spazio solo per l’amarcord: la società, reduce da una salvezza tranquilla nel girone C di Promozione (categoria che frequenta ininterrottamente dal 2018), ha già iniziato a tracciare la rotta per il futuro. La notizia più rilevante che è circolata in queste ultime settimane, riguarda la guida tecnica. Il Presidente David Caramelli ha sciolto le riserve, confermando Niccolò Diotaiuti in un ruolo che va ben oltre la semplice panchina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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