Mattarella al Teatro alla Scala per gli 80 anni dalla ricostruzione

Il presidente della Repubblica ha partecipato a Milano all’evento per gli 80 anni dalla ricostruzione del Teatro alla Scala. Il teatro era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti alleati nell’agosto 1943 e ricostruito in soli tre anni. La cerimonia si è svolta nel luogo simbolo della musica e dell’arte, con la presenza di autorità e rappresentanti culturali. La commemorazione ha celebrato il restauro e la rinascita del teatro.

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