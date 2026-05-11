Mattarella al Teatro alla Scala per gli 80 anni dalla ricostruzione
Il presidente della Repubblica ha partecipato a Milano all’evento per gli 80 anni dalla ricostruzione del Teatro alla Scala. Il teatro era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti alleati nell’agosto 1943 e ricostruito in soli tre anni. La cerimonia si è svolta nel luogo simbolo della musica e dell’arte, con la presenza di autorità e rappresentanti culturali. La commemorazione ha celebrato il restauro e la rinascita del teatro.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Milano in occasione dell'ottantesimo anniversario della ricostruzione del Teatro alla Scala, pesantemente danneggiato nell'agosto 1943 dai bombardamenti alleati e poi ricostruito a tempo di record appena tre anni dopo. Per festeggiare la.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano, Mattarella al Teatro alla Scala l'11 maggio per celebrare gli 80 anni dalla riapertura
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