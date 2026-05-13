Un’agente di polizia ha portato a casa tre medaglie d’oro in competizioni internazionali di Wushu, disciplina cinese di arti marziali. L’atleta ha partecipato a diverse gare, ottenendo successi in più discipline. Durante l’attività quotidiana in Questura, ha continuato ad allenarsi e a partecipare a tornei, combinando il lavoro con gli impegni sportivi. La sua esperienza include il successo in discipline come taolu e sanda.

? Domande chiave Come concilia il servizio in Questura con le gare internazionali?. Quali discipline del Wushu hanno permesso la conquista dei tre ori?. Perché il sindacato sottolinea il legame tra tatami e controllo territoriale?. Come influirà questo successo sulla formazione sportiva della Questura di Ancona?.? In Breve Vittorie ottenute nelle discipline Nandao, Nangun e Duilian con Jasmine Zhu.. Percorso sportivo iniziato presso l'Ergon Shaolin di Civitanova Marche con Dino Pecorari.. Precedente argento mondiale ottenuto in Brasile nel 2025 nella specialità Duilian.. Alessandro Bufarini sottolinea il legame tra disciplina sportiva e lavoro alla Questura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Questura al podio: l’agente Alessia Tartufoli vince 3 ori d’oro

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