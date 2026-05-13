Campionato Europeo Wushu Kung Fu l' agente Alessia Tartufoli conquista l' oro con la squadra italiana

Da anconatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 10 maggio si è concluso il 20° campionato Europeo di Wushu Kung Fu, tenutosi ad Ancona. La squadra italiana ha conquistato diverse medaglie d’oro, tra cui quella nell’arma corta con l’agente di polizia Alessia Tartufoli e quella nel bastone con Jasmine Zhu. L’evento ha visto protagonisti numerosi atleti provenienti da vari Paesi europei, competendo in diverse discipline e categorie.

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ANCONA - Lo scorso 10 maggio si è concluso il 20° campionato Europeo Wushu Kung fu e la squadra italiana, con l’agente di polizia Alessia Tartufoli è diventata campionessa europea conseguendo la medaglia d’oro nelle categorie arma corta (Nandao), bastone (Nangun), e con la compagna Jasmine Zhu.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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