Campionato Europeo Wushu Kung Fu l' agente Alessia Tartufoli conquista l' oro con la squadra italiana

Lo scorso 10 maggio si è concluso il 20° campionato Europeo di Wushu Kung Fu, tenutosi ad Ancona. La squadra italiana ha conquistato diverse medaglie d’oro, tra cui quella nell’arma corta con l’agente di polizia Alessia Tartufoli e quella nel bastone con Jasmine Zhu. L’evento ha visto protagonisti numerosi atleti provenienti da vari Paesi europei, competendo in diverse discipline e categorie.

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