La squadra di Brindisi si è distinta ai campionati calabresi conquistando complessivamente 15 medaglie, di cui sei d’oro. Gli atleti hanno ottenuto risultati significativi in diverse discipline, portando a casa premi e riconoscimenti. La vittoria del gruppo guidato da Massimiliano Martina ha permesso loro di dominare la competizione, con una performance che ha sorpreso gli osservatori presenti. I nomi dei vincitori e i dettagli delle loro imprese sono stati resi noti durante l'evento.

? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che hanno conquistato i sei ori?. Come ha fatto il gruppo di Massimiliano Martina a dominare?. Perché 15 atleti su 18 sono saliti sul podio calabrese?. Quali sono i prossimi obiettivi nazionali per la squadra brindisina?.? In Breve 15 medaglie totali ottenute da 18 atleti schierati dal maestro Massimiliano Martina. 6 ori conquistati da Cazzato, Pietrantonio, Minosi, Marolo, Taurisano e Perrucci. 5 argenti attribuiti a Caforio, Tortorella, Russo, Guarini Luigi e Alessia Karol. 4 bronzi assegnati a Martina Giorgia, Noce Stefano, Marolo Andrea e Rampino Alessio. Le Fiamme Oro Brindisi conquistano 15 medaglie al Campionato Interregionale in Calabria, piazzandosi al quarto posto nella classifica per società insieme alla squadra di Palermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme Oro Brindisi: 15 medaglie sul podio calabrese con 6 ori

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