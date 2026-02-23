La salute in un angolo | tavola rotonda in Cgil con Martina Benedetti

“La salute in un angolo. Crisi e futuro del nostro sistema sanitario” è il titolo del libro di Martina Benedetti, pubblicato da Edizioni Dedalo, che sarà al centro di una tavola rotonda promossa dallo Spi Cgil per giovedì 26 gennaio alle 15.30 nel salone Buozzi della CGIL Arezzo, in via Monte Cervino. L’incontro sarà introdotto dal segretario provinciale dello Spi, Giancarlo Gambineri, e vedrà gli interventi dell’autrice, del segretario nazionale Spi Stefano Cecconi, del segretario provinciale Cgil Alessandro Tracchi e di Alberto Zanobini, direttore del Settore investimenti per l’inclusione e l’accessibilità della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lortica.it

La salute in un angolo, tavola rotonda e presentazione del libro di Martina BenedettiMartina Benedetti ha organizzato una tavola rotonda sulla salute, portando avanti il suo progetto di sensibilizzazione.

L’intervento del principe William a una tavola rotonda sul suicidio: «Per sentirsi a proprio agio nel parlare di salute mentale è necessario comprenderla»Il principe William ha partecipato a una tavola rotonda su un evento tragico: il suo intervento è stato motivato dalla perdita di un amico per suicidio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Tutelare la salute in RSA: verso un'assistenza senza infezioni; La salute di un Paese passa anche dal suo umore. Parola di Enrico Brignano; Prevenzione: la tutela della salute deve tornare ad essere un principio non negoziabile; Un passo avanti | per la salute delle donne in Tanzania.

La salute in un angolo, tavola rotonda e presentazione del libro di Martina BenedettiArezzo, 23 febbraio 2026 – La salute in un angolo, tavola rotonda e presentazione del libro di Martina Benedetti. Il 26 gennaio in Cgil. L a salute in un angolo. Crisi e futuro del nostro sistema san ... lanazione.it

One Health e diritto alla salute: la sfida per anziani e fragiliLa visione One Health rilancia il diritto alla salute come equilibrio tra ambiente, politiche pubbliche e inclusione, con attenzione a anziani e persone fragili ... interris.it

Martina Benedetti al Senato chiede investimenti, tutele e fine del demansionamento: avvertimento sul rischio di 1 milione di professionisti mancanti in Europa e richieste concrete per il SSN. @imartinabenedetti - facebook.com facebook