La salute in un angolo tavola rotonda e presentazione del libro di Martina Benedetti
Martina Benedetti ha organizzato una tavola rotonda sulla salute, portando avanti il suo progetto di sensibilizzazione. La causa è la crescente richiesta di informazioni su benessere e prevenzione, che ha spinto l’autrice a condividere le sue ricerche e idee. Durante l’evento, sono stati discussi pratiche innovative e strategie utili per migliorare la qualità della vita. La presentazione ha attirato un pubblico interessato a scoprire nuovi approcci alla cura di sé.
Arezzo, 23 febbraio 2026 – . Il 26 gennaio in Cgil. “L a salute in un angolo. Crisi e futuro del nostro sistema sanitario”. Questo il titolo del libro, Edizione Dedalo, di Martina Benedett i. Ed è anche il tema della tavola rotonda che lo Spi Cgil ha organizzato per giovedì 26 gennaio, con inizio alle 15.30, nel salone Buozzi della Cgil di Arezzo in via Monte Cervino. Dopo l’introduzione del segretario provinciale dello Spi, Giancarlo Gambineri, interverranno l’autrice. Martina Benedetti; il segretario nazionale Spi, Stefano Cecconi; il segretario provinciale Cgil, Alessandro Tracchi e il Direttore Settore investimenti per l'inclusione e l'accessibilità della Regione Toscana, Alberto Zanobini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
