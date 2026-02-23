la salute in un angolo tavola rotonda e presentazione del libro di martina benedetti

Martina Benedetti ha organizzato una tavola rotonda sulla salute, portando avanti il suo progetto di sensibilizzazione. La causa è la crescente richiesta di informazioni su benessere e prevenzione, che ha spinto l’autrice a condividere le sue ricerche e idee. Durante l’evento, sono stati discussi pratiche innovative e strategie utili per migliorare la qualità della vita. La presentazione ha attirato un pubblico interessato a scoprire nuovi approcci alla cura di sé.