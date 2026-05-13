Dalla Farnesina 70 milioni all’Irpinia per borghi e ferrociclovia
La Provincia di Avellino riceverà circa 70 milioni di euro dalla Farnesina per finanziare progetti legati al turismo, tra cui il recupero di borghi storici e la realizzazione di una ferrociclovia. Questi interventi fanno parte del programma “Turismo delle Radici”, promosso dal Ministero degli Esteri e sostenuto con fondi del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. La ripartizione dei fondi si concentra su specifiche aree della regione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale.
Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Avellino sarà tra i principali beneficiari degli interventi previsti nell’ambito del “Turismo delle Radici”, il programma promosso dal Ministero degli Affari Esteri e finanziato attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. 1 di 4 Nel corso della cerimonia svoltasi presso la Farnesina, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani, sono state firmate le convenzioni relative agli interventi destinati ai territori coinvolti. Per l’Irpinia è previsto un finanziamento pari a 70 milioni di euro. Le risorse saranno destinate alla valorizzazione dei borghi storici della provincia, al rilancio del Cammino di Guglielmo e alla riqualificazione della stazione e degli snodi ferroviari di Avellino.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Si parla di: Turismo delle Radici: il Ministro Tajani alla firma delle Convenzioni degli enti attuatori; Turismo delle Radici, il Ministro Tajani firma le convenzioni per gli interventi.
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