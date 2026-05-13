Dalla Farnesina 70 milioni all’Irpinia per borghi e ferrociclovia

La Provincia di Avellino riceverà circa 70 milioni di euro dalla Farnesina per finanziare progetti legati al turismo, tra cui il recupero di borghi storici e la realizzazione di una ferrociclovia. Questi interventi fanno parte del programma “Turismo delle Radici”, promosso dal Ministero degli Esteri e sostenuto con fondi del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. La ripartizione dei fondi si concentra su specifiche aree della regione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Avellino sarà tra i principali beneficiari degli interventi previsti nell’ambito del “Turismo delle Radici”, il programma promosso dal Ministero degli Affari Esteri e finanziato attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. 1 di 4 Nel corso della cerimonia svoltasi presso la Farnesina, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani, sono state firmate le convenzioni relative agli interventi destinati ai territori coinvolti. Per l’Irpinia è previsto un finanziamento pari a 70 milioni di euro. Le risorse saranno destinate alla valorizzazione dei borghi storici della provincia, al rilancio del Cammino di Guglielmo e alla riqualificazione della stazione e degli snodi ferroviari di Avellino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dalla Farnesina 70 milioni all’Irpinia per borghi e ferrociclovia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Borghi d’Italia, Zungoli conquista il podio e rilancia l’IrpiniaTempo di lettura: 2 minuti Zungoli conquista il terzo posto nella classifica nazionale dei borghi d’Italia, un risultato di grande valore che porta... Commercio di vicinato, dalla Regione altri 10 milioni di euro: "Nuove insegne per far vivere i borghi"Al primo Forum sull'Economia urbana, il presidente de Pascale annuncia un secondo bando per le imprese, mentre è in corso quello da 14 milioni per i... Si parla di: Turismo delle Radici: il Ministro Tajani alla firma delle Convenzioni degli enti attuatori; Turismo delle Radici, il Ministro Tajani firma le convenzioni per gli interventi.